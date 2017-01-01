Как новенький: Volkswagen восстановил 52-летний Beetle для 73-летней автомобилистки

Более 60 работников буквально перебрали весь автомобиль, доведя его до заводского состояния.

Очень добрая история произошла в США. Volkswagen отметил лояльность 73-летней автомобилистки, которая всю свою жизнь проездила на купленном в 1966 году Volkswagen Beetle и бесплатно отреставрировал ее автомобиль. Об этом сообщает Autoevolution

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Кэйтлин Брукс проездила на красном Volkswagen Käfer 52 года, намотав больше 560 тысяч километров. Автомобиль регулярно проходил техобслуживание у официального дилера Volkswagen. При очередном прохождении обслуживания женщине сообщили, что ей придется подождать автомобиль дольше, чем обычно.

Оказалось, что авто перевезли на завод в Мексике, где еще недавно выпускался Volkswagen Beetle. Более 60 работников буквально перебрали весь автомобиль, доведя его до заводского состояния. На все работы ушло 11 месяцев,

Ранее сообщалось, что водителей пугают возвращением давно “забытого“ штрафа.