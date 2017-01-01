Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как новенький: Volkswagen восстановил 52-летний Beetle для 73-летней автомобилистки

Комментариев: 0
Более 60 работников буквально перебрали весь автомобиль, доведя его до заводского состояния.
Как новенький: Volkswagen восстановил 52-летний Beetle для 73-летней автомобилистки
© autoevolution.com
Фото 1/9
Как новенький: Volkswagen восстановил 52-летний Beetle для 73-летней автомобилистки
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Очень добрая история произошла в США. Volkswagen отметил лояльность 73-летней автомобилистки, которая всю свою жизнь проездила на купленном в 1966 году Volkswagen Beetle и бесплатно отреставрировал ее автомобиль. Об этом сообщает Autoevolution

Читай также: Автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari

Кэйтлин Брукс проездила на красном Volkswagen Käfer 52 года, намотав больше 560 тысяч километров. Автомобиль регулярно проходил техобслуживание у официального дилера Volkswagen. При очередном прохождении обслуживания женщине сообщили, что ей придется подождать автомобиль дольше, чем обычно.

Оказалось, что авто перевезли на завод в Мексике, где еще недавно выпускался Volkswagen Beetle. Более 60 работников буквально перебрали весь автомобиль, доведя его до заводского состояния. На все работы ушло 11 месяцев,

Ранее сообщалось, что водителей пугают возвращением давно “забытого“ штрафа.

Поделись:
Теги: Volkswagen Beetle, история, США, добрая история
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь