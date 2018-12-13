Настоящий раритет: В Харькове нашли редчайший РАФик первого года выпуска

По словам авторов обзора, через некоторое время редкий РАФ отреставрируют и доведут до заводского состояния.

За свои более чем 42 года авто успело пострадать от коррозии. Скриншот видео

В Харькове нашли редкий микроавтобус РАФ-2203. Автомобиль выпущен под номером 461 в 1976 году. Обзор авто опубликовал проект Кузница Тест Драйва.

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Авто успело проработать на двух предприятия и последнее время стояло без дела в Харькове. Во время одного из ремонтов РАФику поменяли двигатель на такой же более новый, после чего авто намотало около 40 тыс. километров.

За свои более чем 42 года авто успело пострадать от коррозии. Но по словам авторов обзора, через некоторое время редкий РАФ отреставрируют и доведут до заводского состояния.

Ранние РАФ-2203 легко отличить по форточке на передних окнах. Достаточно комфортный салон рассчитан на 10 человек. В 80-е многие такие микробусики работали, как маршрутные такси - возможно, что этот экземпляр стилизуют как раз под старую “советскую“ маршрутку.

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