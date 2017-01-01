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ТОП-10 самых дешевых в обслуживании авто - рейтинг американских экспертов

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Эксперты CarMD составили рейтинг самых надежных и дешевых в обслуживании автомобилей.
Для составления рейтинга провели масштабное исследование
Для составления рейтинга провели масштабное исследование
depositphotos.com

Эксперты CarMD составили рейтинг самых надежных и дешевых в обслуживании автомобилей с пробегом. Традиционно, для составления рейтинга провели масштабное исследование с оценкой 5,6 миллионов машин, выпущенных с 1996 по 2018 год.

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Лампочка “Check engine“ реже всего загорается в авто таких брендов: Toyota, Acura, Hyundai, Honda и Mitsubishi.

Саме надежные бренды
Саме надежные бренды
carmd.com

Если говорить о конкретных авто, то лидерами стали Audi Q5, Honda Civic и Subaru XV (Crossteck).

Самые надежные автомобили
Самые надежные автомобили
carmd.com
 

Другой интересный рейтинг - стоимость ремонта двигателя. Дешевле всего отремонтировать Mazda (285,7 долларов), Kia ($319,97) и Dodge ($326,41).

Самый дешевый ремонт двигателя
Самый дешевый ремонт двигателя
carmd.com

Рейтинг по дешевизне в обслуживании возглавили Hyundai Tucson (в среднем $66,67 за ремонт двигателя), Hyundai Accent ($69,31) и Kia Rio ($70,19).

Самое дешевое обслуживание
Самое дешевое обслуживание
carmd.com

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Теги: ТОП-10, надежные автомобили, обслуживание авто
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