В Киевской области стали массово закрывать газовые заправки

По статистике, именно в Киевской области больше всего заправщиков-нелегалов.

Остановлена деятельность 7 нелегальных АЗС в Ирпенском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области

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Все АЗС занимались нелегальной продажей автогаза. Располагались газозаправочные станции в Гостомеле, Коцюбинском, Ворзеле и в Ирпене.

По статистике, именно в Киевской области больше всего заправщиков-нелегалов. В данный момент их около 500. Заправщики перебрались в область из Киева, где по программе Киевской мэрии в 2017 году было ликвидировано около 350 нелегалов.

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В области также было решено заняться этим вопросом, но ранее до дела так и не доходило. По информации Нефтегазовой ассоциации Украины, до 50% автогаза в Украине продают нелегально и без кассовых аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Украине началась охота на нелегальные заправки.