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В Киевской области стали массово закрывать газовые заправки

Комментариев: 2
По статистике, именно в Киевской области больше всего заправщиков-нелегалов.
Все АЗС занимались нелегальной продажей автогаза.
Все АЗС занимались нелегальной продажей автогаза.
kobl.gp.gov.ua/

Остановлена деятельность 7 нелегальных АЗС в Ирпенском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области

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Все АЗС занимались нелегальной продажей автогаза. Располагались газозаправочные станции в Гостомеле, Коцюбинском, Ворзеле и в Ирпене. 

По статистике, именно в Киевской области больше всего заправщиков-нелегалов. В данный момент их около 500. Заправщики перебрались в область из Киева, где по программе Киевской мэрии в 2017 году было ликвидировано около 350 нелегалов.

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В области также было решено заняться этим вопросом, но ранее до дела так и не доходило. По информации Нефтегазовой ассоциации Украины, до 50% автогаза в Украине продают нелегально и без кассовых аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Украине началась охота на нелегальные заправки.

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Теги: Киевская область, топливо, заправки, АЗС
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Комментариев (2)
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nvk1945    13.12.2018, 18:35
Оценка:  +1
nvk1945
Все должны заправляться на КОКО, там самый хороший и дешёвый газ (российский))))))
boing747ua    13.12.2018, 17:55
Оценка:  +1
boing747ua
вопрос на засыпку_а что взамен?
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