Редчайший Ferrari 50-х годов продали по цене 7 крутых новых суперкаров

Продали авто за сумасшедшие 22 млн долларов, что равно стоимости 7-и новых Bugatti Chiron.

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На аукционе RM Sotheby’s в США продали родстер Ferrari 290 MM 1956 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Продали авто за сумасшедшие 22 млн долларов, что равно стоимости 7-и новых Bugatti Chiron.

Ничего странного в такой стоимости нет - всего создали только 4 таких авто. На этом экземпляре ездили легендарные гонщики Хуан-Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс и Филл Хилл.

Спорткар оборудован V12 на 3,5 литра и 320 лошадей мощности. Максималка - 280 м в час, что очень много, как для 50-х.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли редчайший РАФик первого года выпуска.