На оживленной трассе из инкассаторской машины высыпались деньги - видео

На кадрах видно, как водители останавливаются прямо посреди оживленной трассы и собирают букеты из купюр.

Хочется верить, что водители собирали деньги, чтобы вернуть их инкассаторам Скриншот Youtube

В США произошло необычное ДТП - посреди дороги открылись двери инкассаторской машины и на трассу посыпались самые настоящие деньги. Видео происшествия опубликовали в Youtube.

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На кадрах видно, как водители останавливаются прямо посреди оживленной трассы и собирают букеты из купюр. Сообщается, что инцидент произошел в час пик, поэтому риск оказаться под колесами проезжающих грузовиков был велик.

Информации о том, сколько именно денег высыпалось на дорогу нет. Но хочется верить, что водители собирали деньги, чтобы вернуть их инкассаторам, а не для того, чтобы присвоить их.

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