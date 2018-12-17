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На оживленной трассе из инкассаторской машины высыпались деньги - видео

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На кадрах видно, как водители останавливаются прямо посреди оживленной трассы и собирают букеты из купюр.
Хочется верить, что водители собирали деньги, чтобы вернуть их инкассаторам
Хочется верить, что водители собирали деньги, чтобы вернуть их инкассаторам
Скриншот Youtube

В США произошло необычное ДТП - посреди дороги открылись двери инкассаторской машины и на трассу посыпались самые настоящие деньги. Видео происшествия опубликовали в Youtube.

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На кадрах видно, как водители останавливаются прямо посреди оживленной трассы и собирают букеты из купюр. Сообщается, что инцидент произошел в час пик, поэтому риск оказаться под колесами проезжающих грузовиков был велик.

Информации о том, сколько именно денег высыпалось на дорогу нет. Но хочется верить, что водители собирали деньги, чтобы вернуть их инкассаторам, а не для того, чтобы присвоить их.

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком едва спаслись от вылетевшей на обочину фуры - видео.

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Теги: деньги, инкассаторы, ДТП, США
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Осталось 300 символов
БEN    17.12.2018, 13:31
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БEN
америка бабками разбрасывается)
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