Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сколько "евробляхеров" планируют растаможить свои авто - результаты опроса

Комментариев: 3
С нынешними темпами на растаможку всех евроблях уйдет 20 лет.
В опросе поучаствовало более 2 тысяч пользователей
В опросе поучаствовало более 2 тысяч пользователей
depositphotos.com

Новые условия растаможки "евроблях" устроили далеко не всех владельцев автомобилей, поэтому темпы растаможки не впечатляют - за первые 7 дней растаможили всего 222 авто, а за 15 - только 1000. 

Читай также: Владельцы "евроблях" нашли способ не растамаживать автомобили

Несложные рассчеты показывают, что с такими темпами на растаможку всех авто уйдет 20 лет. 

В связи с этим, на сайте АвтоРиа провели интересный опрос. Пользователей сети спросили, готовы ли они растамаживать свои автомобили.

Читай также: Владельцы "евроблях" придумали, как сэкономить на растаможке авто

Результаты опроса не являются репрезентативными, поэтому полученные данные нужно воспринимать только, как интересную информацию к размышлению.

В опросе поучаствовало более 2 тысяч пользователей. 59% из них не владеют авто на "еврономерах" и просто хотели узнать результаты. 23% точно не собираются растамаживать, 10% собираются, но позже и 7 уже готовы платить за растаможку.

Ранее сообщалось, что на Волыни таможенники в три раза завышают стоимость растаможки "евроблях".

Поделись:
Теги: евробляхи, авто, растаможка, опрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
nvk1945    17.12.2018, 15:25
Оценка:  +1
nvk1945
Нет мозга, нет денег, нет нормальной машины, нет нормальной адекватной езды и нормального отношения а своей машине, это всё, что вам нужно знать про нищебродного бляхера))))))
Вы уже заипали про этих существ писать, пусть ездят на метро))))
Gagarinn    17.12.2018, 15:34
Оценка:  0
Gagarinn
Метро?
Ты их всех в Киев, Харьков и Днепр хочешь согнать?
atos    17.12.2018, 15:21
Оценка:  +1
atos
Танцы с утилём))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь