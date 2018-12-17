Сколько "евробляхеров" планируют растаможить свои авто - результаты опроса
Новые условия растаможки "евроблях" устроили далеко не всех владельцев автомобилей, поэтому темпы растаможки не впечатляют - за первые 7 дней растаможили всего 222 авто, а за 15 - только 1000.
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Несложные рассчеты показывают, что с такими темпами на растаможку всех авто уйдет 20 лет.
В связи с этим, на сайте АвтоРиа провели интересный опрос. Пользователей сети спросили, готовы ли они растамаживать свои автомобили.
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Результаты опроса не являются репрезентативными, поэтому полученные данные нужно воспринимать только, как интересную информацию к размышлению.
В опросе поучаствовало более 2 тысяч пользователей. 59% из них не владеют авто на "еврономерах" и просто хотели узнать результаты. 23% точно не собираются растамаживать, 10% собираются, но позже и 7 уже готовы платить за растаможку.
Ранее сообщалось, что на Волыни таможенники в три раза завышают стоимость растаможки "евроблях".
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Вы уже заипали про этих существ писать, пусть ездят на метро))))
Ты их всех в Киев, Харьков и Днепр хочешь согнать?