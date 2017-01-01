ТОП-5 самых глупых автомобильных киноштампов

Вопрос о том, должны ли художественные фильмы быть максимально достоверными остается открытым.

Автомобили в кино очень эффектно "взлетают на воздух" Скриншот Youtube

Вопрос о том, должны ли художественные фильмы быть максимально достоверными остается открытым. Кто-то ворчливо замечает малейшие неточности, остальные - не обращают на них малейшего внимания, отдавая предпочтению сюжету.

Но некоторые недостоверности повторяются из одной киноленты в другую. Топ-5 самых популярных из них опубликовал Автоцентр.

1. Ключи за антибликовым козырьком

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Распространенное клише - герой садится в авто и легко находит ключи за козырьком. В условиях развития сюжета, таким способом можно очень быстро обеспечить героя транспортным средством, но практика показывает, что во всем мире никто не оставляет так ключи.

2. Открытые двери

Герой выходит из авто, бросает двери открытыми настежь и идет по своим делам. Тогда как у настоящих водителей движение "закрыть дверь" уже входит в розряд рефлексов.

3. Включенные фары

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Кроме открытой двери, киношные автолюбители еще и фары любят бросать. Видимо, кроме бесконечных патронов, по ту сторону экрана еще и вечные аккумуляторы.

4. Двигатель, который не заводится при опасности

Главный герой запрыгивает в авто, угроза приближается, но автомобиль не заводится. Как часто мы это видели. Можно не беспокоится, двигатель обязательно заведется в самый последний момент.

5. Взрывающиеся авто

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Для этого штампа в киноиндустрии есть даже свой термин - "эффект Пинто", в честь модели авто Ford Pinto, которая самопроизвольно взрывалась в 70-х, приведя к громкому скандалу.

Киношные автомобили чем-то похожи на Ford Pinto - несмотря на минимальные повреждения, они очень эффектно "взлетают на воздух".

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