Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Деревенская роскошь: В Сети засняли УАЗ "Буханку" с очень необычным салоном

Комментариев: 1
Если снаружи "буханка" ничем особо не отличается, то дизайн салона действительно примечателен.
Интерьер авто напоминает внутреннее убранство либо избы, либо... русской бани.
Интерьер авто напоминает внутреннее убранство либо избы, либо... русской бани.
Скриншот видео

Удивительно, но знаменитый УАЗ "буханка" все еще выпускается. А ведь в том году авто празднует 60-летие.

Читай также: В Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс с интересной историей

И недавно в автосалоне заметили очень странную модификацию автомобиля. Если снаружи "буханка" ничем особо не отличается, то дизайн салона действительно примечателен. Обзор авто появился на youtube.

Читай также: Редчайший Ferrari 50-х годов продали по цене 7 крутых новых суперкаров

В кабине - эффектные удобные кресла, а потолок обит тканью с узорами в стиле хохлома. В основном салоне - покрытые вагонкой стены, огромный кожаный диван, мощная печка, плазменный телевизор. Таким образом интерьер авто напоминает внутреннее убранство либо избы, либо... русской бани.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли редчайший РАФик первого года выпуска.

Поделись:
Теги: Буханка, УАЗ, интересные автомобили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Gagarinn    17.12.2018, 17:52
Оценка:  +1
Gagarinn
Вместо запаски- набор лаптей и кокошник
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь