Деревенская роскошь: В Сети засняли УАЗ "Буханку" с очень необычным салоном

Если снаружи "буханка" ничем особо не отличается, то дизайн салона действительно примечателен.

Удивительно, но знаменитый УАЗ "буханка" все еще выпускается. А ведь в том году авто празднует 60-летие.

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И недавно в автосалоне заметили очень странную модификацию автомобиля. Если снаружи "буханка" ничем особо не отличается, то дизайн салона действительно примечателен. Обзор авто появился на youtube.

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В кабине - эффектные удобные кресла, а потолок обит тканью с узорами в стиле хохлома. В основном салоне - покрытые вагонкой стены, огромный кожаный диван, мощная печка, плазменный телевизор. Таким образом интерьер авто напоминает внутреннее убранство либо избы, либо... русской бани.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли редчайший РАФик первого года выпуска.