Дизайнер показал, как выглядел бы "Горбытый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас
Украинский дизайнер Роман Прядько создал современный дизайн ЗАЗ-965, который известен, как "горбатый". Фотографии опубликовал Автоцентр.
Читай также: В Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс интересной историей
Дизайн сохраняет черты знаменитого отечественного автомобиля, который выпускался в Запорожье. Но имеет существенные изменения. В частности - двигатель перенесен в переднюю часть машины. Авто относится к малому классу "B".
По идее автора, авто отлично подойдет для молодой семейной пары - задние сидения рассчитаны скорее для детей, так как взрослым в длительной поездке не будет комфортно. Называется проект нового автомобиля - ZAZ 965 NewERA.
Ранее сообщалось, что редчайший Ferrari 50-х годов продали по цене 7 крутых новых суперкаров.
Полная версия правил