Дизайн сохраняет черты знаменитого отечественного автомобиля.

Дизайнер показал, как выглядел бы "Горбытый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас

Дизайнер показал, как выглядел бы "Горбытый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас

Украинский дизайнер Роман Прядько создал современный дизайн ЗАЗ-965, который известен, как "горбатый". Фотографии опубликовал Автоцентр.

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Дизайн сохраняет черты знаменитого отечественного автомобиля, который выпускался в Запорожье. Но имеет существенные изменения. В частности - двигатель перенесен в переднюю часть машины. Авто относится к малому классу "B".

По идее автора, авто отлично подойдет для молодой семейной пары - задние сидения рассчитаны скорее для детей, так как взрослым в длительной поездке не будет комфортно. Называется проект нового автомобиля - ZAZ 965 NewERA.

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