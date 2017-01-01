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Дизайнер показал, как выглядел бы "Горбытый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас

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Дизайн сохраняет черты знаменитого отечественного автомобиля.
Дизайнер показал, как выглядел бы "Горбытый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас
© autocentre.ua
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Дизайнер показал, как выглядел бы "Горбытый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас
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Украинский дизайнер Роман Прядько создал современный дизайн ЗАЗ-965, который известен, как "горбатый". Фотографии опубликовал Автоцентр. 

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Дизайн сохраняет черты знаменитого отечественного автомобиля, который выпускался в Запорожье. Но имеет существенные изменения. В частности - двигатель перенесен в переднюю часть машины. Авто относится к малому классу "B".

По идее автора, авто отлично подойдет для молодой семейной пары - задние сидения рассчитаны скорее для детей, так как взрослым в длительной поездке не будет комфортно. Называется проект нового автомобиля - ZAZ 965 NewERA.

Ранее сообщалось, что редчайший Ferrari 50-х годов продали по цене 7 крутых новых суперкаров.

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Теги: Запорожец, ЗАЗ, интересные автомобили
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