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В Киеве маршрутка влетела в дерево из-за пьяного пешехода: Есть пострадавшие

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Мужчина-пешеход резко выбежал под колеса, а водитель, чтобы уйти от столкновения, повернул влево.
В Киеве маршрутка влетела в дерево из-за пьяного пешехода: Есть пострадавшие
© kiev.informator.ua
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В Киеве маршрутка влетела в дерево из-за пьяного пешехода: Есть пострадавшие
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Во вторник, 18 декабря, на улице Академика Булаховского в Киеве маршрутка "Богдан" врезался в дерево. Об этом сообщает Информатор.

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"Мужчина-пешеход резко выбежал под колеса, а водитель, чтобы уйти от столкновения, повернул влево. К сожалению, автобус все же сбил пешехода, после чего транспортное средство въехало в дерево. В результате аварии пострадал пешеход, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также помощь медиков понадобилась водителю и одной из пассажирок", - говорится в сообщении.

По словам водителя, маршрутка уже ехала в гараж, но в салоне еще оставались несколько пассажиров. Подробности будет устанавливать следствие.

Ранее сообщалось, что под Киевом "лоб в лоб" врезались автомобиль-вышка и Citroen : Один погибший.

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Теги: ДТП, Киев, маршрутка
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