ТЕСТ: Что сильнее всего раздражает водителей?
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Угадайте, как чаще всего реагируют на стрессовые ситуации водители.
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Всем отлично знакомы чувства раздражения и возмущения, когда неопытный, неосторожный, или наглый водитель, своими непредсказуемыми действиями подвергает опасности других участников движения. Совпадает ли ваш личный опыт со статистикой? Попробуйте угадать, как именно поступают безответственные водители в большинстве случаев и что обычно происходит впоследствии.
Ранее публиковался тест “что еще выпускают производители автомобилей?“.
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