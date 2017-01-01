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ТЕСТ: Что сильнее всего раздражает водителей?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Угадайте, как чаще всего реагируют на стрессовые ситуации водители.
Всем отлично знакомы чувства раздражения и возмущения на дороге
Всем отлично знакомы чувства раздражения и возмущения на дороге
depositphotos.com

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Всем отлично знакомы чувства раздражения и возмущения, когда неопытный, неосторожный, или наглый водитель, своими непредсказуемыми действиями подвергает опасности других участников движения. Совпадает ли ваш личный опыт со статистикой? Попробуйте угадать, как именно поступают безответственные водители в большинстве случаев и что обычно происходит впоследствии.

 

Ранее публиковался тест “что еще выпускают производители автомобилей?“.

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Теги: ДТП, неопытные водители, наглые водители, тест
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