ТЕСТ: Угадайте марку и модель автомобиля по наружной оптике

Сможете определить марку и модель машины по ее взгляду?

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Насколько хорошо вы знакомы с шедеврами мирового автопрома? Представьте, что из темноты на вас глядят несколько симпатичных или строгих, или даже хищных глаз. Сможете определить марку и модель машины по ее взгляду? Этот тест предоставляет вам двадцать попыток, которые подарят вам радость удачи и удивление от неожиданности.

Ранее публиковался тест “Отличите автомобиль из СССР от его западного прототипа?“