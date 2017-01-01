ТЕСТ: Угадайте марку и модель автомобиля по наружной оптике
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Сможете определить марку и модель машины по ее взгляду?
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Насколько хорошо вы знакомы с шедеврами мирового автопрома? Представьте, что из темноты на вас глядят несколько симпатичных или строгих, или даже хищных глаз. Сможете определить марку и модель машины по ее взгляду? Этот тест предоставляет вам двадцать попыток, которые подарят вам радость удачи и удивление от неожиданности.
Ранее публиковался тест “Отличите автомобиль из СССР от его западного прототипа?“
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