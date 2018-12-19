Проверьте свое АЗС: В Украине создали карту нелегальных заправок

Нелегальные продажи топлива в Украине достигли внушительных масштабов.

Не секрет, что нелегальные продажи топлива в Украине достигли внушительных масштабов. На нелегальных АЗС топливо дешевле, но, как показывает практика - часто разбавленное, или просто низкого качества. Пользование таким топливом просто опасно для авто.

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ГФС и Нефтегазовая ассоциация Украины создали интерактивную карту АЗС-нелегалов. На данный момент на карте отображены 796 заправок, которые по данным организаций уклоняются от налогообложения, продают топливо без регистрации, или не обладают необходимой документацией.

Таким образом, водители могут быстро и без проблем проверить заправку, перед тем как воспользоваться ее услугами. Информацию на карте планируют регулярно обновлять.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали АЗС, на которых “бодяжат“ бензин.