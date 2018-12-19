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Проверьте свое АЗС: В Украине создали карту нелегальных заправок

Комментариев: 2
Нелегальные продажи топлива в Украине достигли внушительных масштабов.
На данный момент на карте отображены 796 заправок
На данный момент на карте отображены 796 заправок
Скриншот карты

Не секрет, что нелегальные продажи топлива в Украине достигли внушительных масштабов. На нелегальных АЗС топливо дешевле, но, как показывает практика - часто разбавленное, или просто низкого качества. Пользование таким топливом просто опасно для авто.

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ГФС и Нефтегазовая ассоциация Украины создали интерактивную карту АЗС-нелегалов. На данный момент на карте отображены 796 заправок, которые по данным организаций уклоняются от налогообложения, продают топливо без регистрации, или не обладают необходимой документацией.

Таким образом, водители могут быстро и без проблем проверить заправку, перед тем как воспользоваться ее услугами. Информацию на карте планируют регулярно обновлять.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали АЗС, на которых “бодяжат“ бензин.

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Теги: карта, нелегальные заправки, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 16:43
Оценка:  +1
гость
маразм... если знаете, что они не легальные, так закрывайте!!! может пора уже мордатым чиновникам взяться за работу, за которую они деньги получают, а не морочить голову людям... какая Европа??? гондурас...
vingorski    19.12.2018, 15:59
Оценка:  0
vingorski
у нас действительно ..банутое руководство. ГФС показывает нам 800 нелегальных заправок. СУКА, вместо того чтобы закрыть или заставить платить налоги
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