Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос Анджелесом - есть видео

Поездка длинной в 1,5 километров не была гладкой - автомобиль сильно трясло.

В будущем разработчики обещают скорость уже в 241 км в час Скриншот Youtube

Илон Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом сообщает CNN.

Открытие откладывалось несколько раз, но все же было проведено во вторник, 18 декабря. В процессе демонстрации, на специальном лифте опустили автомобиль Tesla Model S на глубину почти 9 метров.

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После завершения спуска подсветка тоннеля поменяла цвет с красного на зеленый и автомобиль поехал со скоростью в 65 км в час. В будущем разработчики обещают скорость уже в 241 км в час.

Сообщается, что поездка длинной в 1,5 километров не была гладкой - автомобиль сильно трясло. Но опять же, по словам Маска, в будущем тоннели будут "гладкими, как стекло".

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Пробки в Лос-Анджелесе считаются худшими в США. По мнению Маска, лучшим решением станет постройка сети специальных тоннелей. Знаменитый инженер и бизнесмен отмечает, что человечество слишком привязалось к двумерным дорогам, которые уже исчерпали себя. Логичное решение - постройка трехмерных сетей дорог, углубляясь вниз "так глубоко, как мы захотим".

Ранее сообщалось, что в 2019 году может быть выпущен первый пикап Tesla.