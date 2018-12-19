Раритетный 6-дверный лимузин Volvo возит товар на рынке в Украине
Роскошный автомобиль, созданный для перевозки VIP персон используют для... перевозки конфет и другой "кондитерки" на рынке.
В Броварах засняли редкий лимузин Volvo 940. Роскошный автомобиль, созданный для перевозки VIP персон используют для... перевозки конфет и другой “кондитерки“ на рынке. Видео лимузина выложили на Youtube.
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В каком-то смысле, в этих фотографиях можно найти логику - автомобиль действительно вместительный.
Автомобиль раритетный, так как в свое время выпускался небольшими партиями. Существовали варианты на 4 и 6 дверей, “броварской“ экземпляр - 6-дверный.
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Странно, что об этом только сейчас начали писать