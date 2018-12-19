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Раритетный 6-дверный лимузин Volvo возит товар на рынке в Украине

Комментариев: 2
Роскошный автомобиль, созданный для перевозки VIP персон используют для... перевозки конфет и другой "кондитерки" на рынке.
Автомобиль раритетный, так как в свое время выпускался небольшими партиями
Автомобиль раритетный, так как в свое время выпускался небольшими партиями
Скриншот Youtube

В Броварах засняли редкий лимузин Volvo 940. Роскошный автомобиль, созданный для перевозки VIP персон используют для... перевозки конфет и другой “кондитерки“ на рынке. Видео лимузина выложили на Youtube.

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В каком-то смысле, в этих фотографиях можно найти логику - автомобиль действительно вместительный. 

Автомобиль раритетный, так как в свое время выпускался небольшими партиями. Существовали варианты на 4 и 6 дверей, “броварской“ экземпляр - 6-дверный.

Ранее сообщалось, что в Сети засняли УАЗ “Буханку“ с очень необычным салоном.

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Теги: прикол, автоприкол, раритетные автомобили, лимузин, Volvo 940
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Комментариев (2)
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Meritus    19.12.2018, 17:44
Оценка:  0
Meritus
Вся партійна еліта колишньої НДР їздила на таких Volvo вкл. Хоннекера.. Принципово не закуповували західнонімецькі Мерседеси.
Gagarinn    19.12.2018, 17:27
Оценка:  +1
Gagarinn
Все рошеновские конфеты развозят на лимузинах.
Странно, что об этом только сейчас начали писать
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