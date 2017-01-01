Почему дешевеет топливо и чего ждать в будущем

Причина снижения цен - долгосрочное и устойчивое мировое снижение стоимости нефти.

В течении последней недели отмечается значительное падение цен на топливо в Украине. Об этом свидетельствуют данные “Консалтинговой группы А-95“. В среднем за месяц бензин подешевел на 2,07 гривны, дизель - на 2,08 гривны, автогаз - на 1,63 гривны.

Читай также: Бензин дешевле, дизель дороже: Сколько стоит топливо утром в четверг 20 декабря

По словам экспертов, причина снижения цен - долгосрочное и устойчивое мировое снижение стоимости нефти.

Сообщается, что тенденция сохранится и в начале следующего года, сообщает Сегодня, со ссылкой на аналитиков инвесткомпании ICU. По прогнозам экспертов, к лету 2019 года бензин подешевеет до 27,5-28 гривен, дизель - до 27-27,5 гривен, автогаз - до 13,6-13,9 гривен.

Читай также: Проверьте свое АЗС: В Украине создали карту нелегальных заправок

Тем не менее, снижение цен на товары и услуги скорее всего не произойдет - перевозчики, например, могут обосновать сохранение текущих тарифов необходимостью ремонта автобусов и закупки новой техники.

Ранее сообщалось, что в Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус.