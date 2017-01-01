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Почему дешевеет топливо и чего ждать в будущем

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Причина снижения цен - долгосрочное и устойчивое мировое снижение стоимости нефти.
R лету 2019 года бензин подешевеет до 27,5-28 гривен
R лету 2019 года бензин подешевеет до 27,5-28 гривен
depositphotos.com

В течении последней недели отмечается значительное падение цен на топливо в Украине. Об этом свидетельствуют данные “Консалтинговой группы А-95“. В среднем за месяц бензин подешевел на 2,07 гривны, дизель - на 2,08 гривны, автогаз - на 1,63 гривны.

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По словам экспертов, причина снижения цен - долгосрочное и устойчивое мировое снижение стоимости нефти.

Сообщается, что тенденция сохранится и в начале следующего года, сообщает Сегодня, со ссылкой на аналитиков инвесткомпании ICU. По прогнозам экспертов, к лету 2019 года бензин подешевеет до 27,5-28 гривен, дизель - до 27-27,5 гривен, автогаз - до 13,6-13,9 гривен.

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Тем не менее, снижение цен на товары и услуги скорее всего не произойдет - перевозчики, например, могут обосновать сохранение текущих тарифов необходимостью ремонта автобусов и закупки новой техники.

Ранее сообщалось, что в Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус.

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Теги: топливо, стоимость бензина, прогнозы экспертов
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