Два хулигана подпалили такси с водителем в салоне на АЗС - видео

Один из пьянчуг схватил заправочный шланг и начал заливать бензин в салон.

Хулиганов осудили: одного на 6 лет и 4 месяца, второго - на 5 лет и 7 месяцев Скриншот видео

В Англии пьяный хулиган подпалил такси вместе с водителем и свои другом в салоне прямо на заправке. Инцидент произошел ровно год назад, но видео местные правоохранители опубликовали только сейчас.

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Сообщается, что двоих пьяных мужчин выгнали из паба за неадекватное поведение, после чего они вызвали такси домой. В салоне такси мужчины продолжили буянить, провоцируя таксиста.

Потребовав остановиться на заправке, якобы для того, чтобы купить пиво, один из пьянчуг схватил заправочный шланг и начал заливать бензин в салон. Водитель попытался остановить хулигана и в этот момент автомобиль вспыхнул.

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Примечательно, что никто не пострадал, не смотря на то, что в салоне оставался пьяный собутыльник злоумышленника.

Хулиганов задержали и посадили осудили: одного на 6 лет и 4 месяца, второго - на 5 лет и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось зрелищное видео горящего троллейбуса с людьми в Киеве.