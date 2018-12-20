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Два хулигана подпалили такси с водителем в салоне на АЗС - видео

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Один из пьянчуг схватил заправочный шланг и начал заливать бензин в салон.
Хулиганов осудили: одного на 6 лет и 4 месяца, второго - на 5 лет и 7 месяцев
Хулиганов осудили: одного на 6 лет и 4 месяца, второго - на 5 лет и 7 месяцев
Скриншот видео

В Англии пьяный хулиган подпалил такси вместе с водителем и свои другом в салоне прямо на заправке. Инцидент произошел ровно год назад, но видео местные правоохранители опубликовали только сейчас.

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Сообщается, что двоих пьяных мужчин выгнали из паба за неадекватное поведение, после чего они вызвали такси домой. В салоне такси мужчины продолжили буянить, провоцируя таксиста.

Потребовав остановиться на заправке, якобы для того, чтобы купить пиво, один из пьянчуг схватил заправочный шланг и начал заливать бензин в салон. Водитель попытался остановить хулигана и в этот момент автомобиль вспыхнул.

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Примечательно, что никто не пострадал, не смотря на то, что в салоне оставался пьяный собутыльник злоумышленника.

Хулиганов задержали и посадили осудили: одного на 6 лет и 4 месяца, второго - на 5 лет и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось зрелищное видео горящего троллейбуса с людьми в Киеве.

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Теги: видео, злоумышленники, Англия, горящее авто
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Комментариев (1)
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atos    20.12.2018, 13:59
Оценка:  0
atos
Стандартное поведение, вильных людей)))))))
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