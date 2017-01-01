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В Румынии водителю выписали штраф на рекордную сумму

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Нарушитель ПДД превысил скорость на 100 км в час, проигнорировал требования остановиться, ехал без знаков и не сменил вовремя шины на зимние.
Полицейские сорвали настоящий джекпот и выписали штраф в 2,1 тысячу евро
Полицейские сорвали настоящий джекпот и выписали штраф в 2,1 тысячу евро
Скриншот Youtube

В румынском городе Васлуй оштрафовали водителя на рекордную сумму. Об этом сообщает Укринформ.

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Нарушитель ПДД превысил скорость на 100 км в час (вместо положенных 80 “выжал“ 180). Но и это не все - на требования полиции остановиться он не отреагировал. Также у авто не было регистрационных знаков. И уже позже оказалось, что авто не “обуто“ в зимнюю резину. 

Таким образом полицейские сорвали настоящий джекпот и за все нарушения выписали штраф в 2,1 тысячу евро. Кроме этого, водителя лишили прав на 3 месяца. Сумма штрафа стала рекордной в Румынии.

Ранее сообщалось, что полицейская погоня в США закончилась очень непредсказуемо - видео.

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Теги: штраф, не повезло, Румыния, полиция, рекорд
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