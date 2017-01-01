ТОП-10 роскошных суперкаров, которые купили богачи в Украине в 2018 году
Каждый год на дорогах Украины появляется все больше роскошных элитных суперкаров. Какими автомобилями пополнили свои гаражи украинские богачи, рассказал ТопЖыр.
1. Lamborghini Huracan
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Знаменитый итальянский суперкар приобрел известный коллекционер автомобилей Михаил по прозвищу “Казах“. Стоит недешевое средство передвижение в Европе минимум 232 тысячи евро.
2. McLaren 650S Spider
Роскошное авто стоит 300 тысяч долларов в базовой комплектации. А снятый в Украине экземпляр может похвастаться широким кузовом Liberty Walk и дорогой “постапокалиптической“ графикой, а значит стоит еще дороже.
3. Lamborghini Diablo VT
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Таких авто за 240-330 тысяч евро в Украине заметили сразу несколько. У этих экземпляров двигатель на 6 литров, мощностью в 550 лошадей.
4. Bentley Continental GT Supersport
Это авто примечательно тем, что является самым скоростным купе в истории Bentley. W12 на 700 лошадиных сил разгоняет машину до 336 км в час. Цена - 330 тысяч евро.
5. Ferrari GTC4 Lusso
Еще одно уникальное авто - единственный полноприводной автомобиль от Ferrari. V12 на 690 лошадей позволяет достигать 335 км в час. Стоимость - около 10 миллионов гривен.
6. Porsche 911 GT2 RS и TechArt GT Street R
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Два необычных Porsche засветились на улицах нашей страны в 2018 году. Porsche 911 GT2 RS с двигателем на 700 лошадей и TechArt GT Street R на 720 лошадей. Оба стоят по 10,8 миллионов гривен.
7. Rolls-Royce Cullinan
Очередной эксклюзив - первый внедорожник Rolls-Royce. На ценнике - 12,5 миллионов гривен.
8. Bentley Mulsanne
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А это авто уже буквально “мозолит глаза“ - в Украине таких за год купили три штуки. Каждый стоит от 13,6 миллионов гривен в самой простой комплектации.
9. Rolls-Royce Phantom
Еще один Rolls - в этот раз Phantom с V12 на 570 лошадей. Стоимость - 17,5 миллионов в базовой комплектации.
10. Mercedes-AMG G63 6X6
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Ну и рекордсмен - редчайший AMG с тремя осями. Цена огромного внедорожника - 30,7 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине засняли две идентичные “Таврии“ с VIP-номерами дороже самих авто.
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