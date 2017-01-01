ТОП-10 роскошных суперкаров, которые купили богачи в Украине в 2018 году

В 2018 году на дорогах Украины засветилось множество роскошных дорогих авто.

Каждый год на дорогах Украины появляется все больше роскошных элитных суперкаров. Какими автомобилями пополнили свои гаражи украинские богачи, рассказал ТопЖыр.

1. Lamborghini Huracan

1. Lamborghini Huracan instagram.com

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Знаменитый итальянский суперкар приобрел известный коллекционер автомобилей Михаил по прозвищу “Казах“. Стоит недешевое средство передвижение в Европе минимум 232 тысячи евро.

2. McLaren 650S Spider

2. McLaren 650S Spider instagram.com

Роскошное авто стоит 300 тысяч долларов в базовой комплектации. А снятый в Украине экземпляр может похвастаться широким кузовом Liberty Walk и дорогой “постапокалиптической“ графикой, а значит стоит еще дороже.

3. Lamborghini Diablo VT

3. Lamborghini Diablo VT Facebook.com

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Таких авто за 240-330 тысяч евро в Украине заметили сразу несколько. У этих экземпляров двигатель на 6 литров, мощностью в 550 лошадей.

4. Bentley Continental GT Supersport

4. Bentley Continental GT Supersport instagram.com

Это авто примечательно тем, что является самым скоростным купе в истории Bentley. W12 на 700 лошадиных сил разгоняет машину до 336 км в час. Цена - 330 тысяч евро.

5. Ferrari GTC4 Lusso

5. Ferrari GTC4 Lusso instagram.com

Еще одно уникальное авто - единственный полноприводной автомобиль от Ferrari. V12 на 690 лошадей позволяет достигать 335 км в час. Стоимость - около 10 миллионов гривен.

6. Porsche 911 GT2 RS и TechArt GT Street R

Porsche 911 GT2 RS instagram.com

TechArt GT Street R instagram.com

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Два необычных Porsche засветились на улицах нашей страны в 2018 году. Porsche 911 GT2 RS с двигателем на 700 лошадей и TechArt GT Street R на 720 лошадей. Оба стоят по 10,8 миллионов гривен.

7. Rolls-Royce Cullinan

7. Rolls-Royce Cullinan instagram.com

Очередной эксклюзив - первый внедорожник Rolls-Royce. На ценнике - 12,5 миллионов гривен.

8. Bentley Mulsanne

8. Bentley Mulsanne instagram.com

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А это авто уже буквально “мозолит глаза“ - в Украине таких за год купили три штуки. Каждый стоит от 13,6 миллионов гривен в самой простой комплектации.

9. Rolls-Royce Phantom

9. Rolls-Royce Phantom instagram.com

Еще один Rolls - в этот раз Phantom с V12 на 570 лошадей. Стоимость - 17,5 миллионов в базовой комплектации.

10. Mercedes-AMG G63 6X6

10. Mercedes-AMG G63 6X6 auto.ria.com

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Ну и рекордсмен - редчайший AMG с тремя осями. Цена огромного внедорожника - 30,7 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли две идентичные “Таврии“ с VIP-номерами дороже самих авто.