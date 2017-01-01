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Пилот F1 показал мастер-класс езды на снегу за рулем болида

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Задачу пилотам усложнили максимально - болид выпустили на заснеженную горную трассу, граничащую с обрывом.
За рулем болида - пилот Red Bull Макс Ферстаппен
За рулем болида - пилот Red Bull Макс Ферстаппен
Скриншот Youtube

Чего только не сделаешь, чтобы развлечь фанатов Формулы 1 в межсезонье. Надо признать, что маркетологи Red Bull с этой задачей справляются на отлично.

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Red Bull уже не в первый раз выпускает болиды на не совсем предназначенные для таких авто трассы - будь то бездорожье, или тесные улочки города. Но в этот раз задачу пилотам усложнили максимально и выпустили болид на заснеженную горную трассу, граничащую с обрывом. 

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В ролике использовался болид RB14 (TAG Heuer (Renault R.E.18) 1.6 V6T, за рулем которого сидел пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Колеса машины оборудовали цепями, для максимального сцепления.

Ранее сообщалось, что Volkswagen показал очередную смешную рекламу.

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Теги: снег, эксперимент, болид, Ф1, Формула 1
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