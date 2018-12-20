ТОП-10 лучших советских авто - рейтинг американских журналистов

Советские авто почти во многих странах мира остаются экзотикой.

Если “западные“ машины известны буквально по всему миру, то советские почти во многих странах остаются экзотикой. Тем интереснее рассмотреть список из 10 лучших советских авто по версии журналистов автомобильного интернет-издания Jalopnik из США.

Нужно понимать, что информации о некоторых авто у авторов рейтинга было не очень много - как они признаются в тексте статьи, иногда им даже приходилось читать польскую Википедию в плохом переводе через Google translate. Что не делает этот “взгляд со стороны“ менее любопытным.

10. Skoda Rapid

10. Skoda Rapid Сеть

Читай также: ТОП-10 роскошных суперкаров, которые купили богачи в Украине в 2018 году

Аргументация попадания в список очень простая - автомобиль участвовал в ралли, значит не может быть таким уж плохим. К тому же, у авто симпатичный дизайн. Как минус отмечаются частые жалобы на ненадежность.

9. ЗиЛ-117

9. ЗиЛ-117 Сеть

Зил-117 в рейтинге назвали советской версией Chrysler Imperial. Автомобиль большой и пугающий, а вес в 3 тонны не способствовал очень динамичной езде.

8. СЗД

8. СЗД Сеть

Читай также: ТОП-10 мест, куда чаще всего заказывают такси

Автомобиль получил свое место в рейтинге за свою гуманную функцию. Ведь такие автомобили часто выдавали почти бесплатно инвалидам, за что автомобиль и получил свое народное название “инвалидка“.

7. ГАЗ-21 Волга

7. ГАЗ-21 Волга Сеть

Первый автомобиль с названием “Волга“. “Для советских граждан он значит почти то же, что для французов - Citroen DS“. Другими словами - является по-настоящему легендарным.

6. Tatra 603

6. Tatra 603 Сеть

Главная фишка этого представителя чехословацкого автопрома заключалась в том, что после появления нового поколения авто, старые машины возвращали на заводы, после чего им просто меняли старые детали на новые.

5. Melkus RS 1000

5. Melkus RS 1000 Сеть

Читай также: ТОП-8 лучших моторов 2018 года - мнение экспертов США

“Он не отвезет вам туда, куда вам нужно очень быстро, но вы точно не найдете более красивого авто во всей Восточной Германии 1969 года“. Справедливая рецензия, учитывая, что под капотом - трехциллиндровый 1-литровый двигатель на 50 лошадей.

4. Stratopolonez

4. Stratopolonez Сеть

А в рецензии на Stratopolonez, авто сранивают с Lancia Stratos. у которого поменяли кузов на польский Polonez. Авторов статьи впечатлило, что участвуя в гонке автомобиль трижды разворачивало вокруг своей оси, несмотря на что оно все же пришло первым.

3. ЗиЛ-112 Спорт

3. ЗиЛ-112 Спорт Сеть

Читай также: ТОП-10 самых дешевых в обслуживании авто - рейтинг американских экспертов

Свое место в рейтинге ЗиЛ-112 Спорт заслужил “похожим на Ferrari“ дизайном (“что всегда хорошо“) и многими уникальными для советского автопрома инновациями - взять хотя бы мощность в 230 лошадей, радиальные шины, дисковые тормоза и дифференциал ограниченного трения.

2. Trabant 601

2. Trabant 601 Сеть

“Образец ужасного восточногерманского авто. Кузов сделан из сплава непонятно чего. Тем не менее, Trabant 601 выглядит ну очень мило“. Авто перестали выпускать после падения Берлинской стены. Но в последнее время интерес к раритету вырос, а вместе с ним и цены.

1. Лада Нива

1. Лада Нива Сеть

Читай также: ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине

“Коммунистический Land Rover“. Авторы называют автомобиль действительно неплохим внедорожником: “первый кроссовер, появившийся в 1977 году - с независимой передней подвеской, несущим кузовом, с очень солидными внедорожными возможностями и без кондиционера“.

Ранее был опубликован ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре.