Французы придумали специальное виски для водителей

Напиток является полностью безалкогольным, но по вкусу почти не отличается от обычного виски.

Такое виски смогут пить даже водители depositphotos.com

Во Франции создали специальное виски для автомобилистов. Об этом сообщает The Siver Post.

Читай также: "На авто только бабушка ездила" : Volkswagen показал очередную смешную рекламу

Виски под названием Arkay изготовил французский стартап. Напиток является полностью безалкогольным, но по вкусу почти не отличается от обычного виски. Как минимум, так утверждают изготовители.

Американские эксперты отмечают, что Arkay можно смешивать с содовой в таком же соотношении, как и обычное виски.

Такое виски смогут пить даже водители. Цена бутылки - 40 долларов.

Arkay можно смешивать с содовой в таком же соотношении, как и обычное виски motor1.com

Ранее сообщалось, что полицейская погоня в США закончилась очень непредсказуемо - видео.