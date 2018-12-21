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Французы придумали специальное виски для водителей

Комментариев: 1
Напиток является полностью безалкогольным, но по вкусу почти не отличается от обычного виски.
Такое виски смогут пить даже водители
Такое виски смогут пить даже водители
depositphotos.com

Во Франции создали специальное виски для автомобилистов. Об этом сообщает The Siver Post.

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Виски под названием Arkay изготовил французский стартап. Напиток является полностью безалкогольным, но по вкусу почти не отличается от обычного виски. Как минимум, так утверждают изготовители.

Американские эксперты отмечают, что Arkay можно смешивать с содовой в таком же соотношении, как и обычное виски.

Такое виски смогут пить даже водители. Цена бутылки - 40 долларов.

Arkay можно смешивать с содовой в таком же соотношении, как и обычное виски
Arkay можно смешивать с содовой в таком же соотношении, как и обычное виски
motor1.com

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Теги: виски, алкоголь, пьяные водители
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Комментариев (2)
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SoulDirector    21.12.2018, 15:02
Оценка:  0
SoulDirector
люди которые пробовали это "виски"говорят что это полное дерьмо
гость  (аноним)  21.12.2018, 14:12
Оценка:  +1
гость
я за сорок баксов нажрусь и на такси поеду, еще и на утро на опохмел останется ))
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