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В Словакии водитель случайно сделал зрелищный каскадерский трюк

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Автомобиль взлетел настолько высоко, что зацепил края арки тоннеля, после чего жестко приземлился сначала на бок, а потом на колеса.
Водитель после такого трюка не пострадал
Водитель после такого трюка не пострадал
Скриншот видео

Невероятная авария произошла в Словакии. Видео происшествия опубликовала местная полиция на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел в четверг, 20 декабря, на въезде в тоннель Борик на словацкой автомагистрали D1. На кадрах видно, как автомобиль теряет управление, вылетает на обочину перед въездом в тоннель, наезжает на отбойник на большой скорости и как на трамплине эффектно взлетает в воздух.

Автомобиль взлетел настолько высоко, что зацепил края арки тоннеля, после чего жестко приземлился сначала на бок, а потом на колеса.

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В салоне был только 44-летний водитель, который, как ни странно, после такого трюка не пострадал. Тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что под Киевом из-за гололеда перевернулся автобус с 30 людьми.

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Теги: ДТП, Словакия, зрелищное ДТП
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