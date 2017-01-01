Насколько удобно пользоваться электрокаром в Украине - эксперимент

Главные сложности у владельцев электрокаров возникнут с его зарядкой.

Журналисты AUTO-Consulting решили на собственном опыте узнать, насколько удобно пользоваться электроавтомобилем в Украине. Для тестов взяли электрокар Renault ZOE. Но в целом результаты можно обобщить на все электроавтомобили, так как инфраструктура Киева мало отличается для разных моделей автомобилей на электричестве.

Читай также: В 2019 году может быть выпущен первый пикап Tesla

Как выяснилось, главные проблемы владельцев электрокаров будут ждать с процессом зарядки. Обычная “квартирная“ зарядка не очень подходит - для полного цикла придется ждать очень долго.

Нужно проводить специальную трехфазную розетку мощностью 22 кВт. Это новые затраты, причем немаленькие - провести специальный кабель сложно и дорого. Но даже с этой розеткой полностью зарядить аккумулятор получилось только за 25 часов.

Для действительно быстрой зарядки придется купить домашнюю станцию. Самая дешевая стоит 500 долларов, чуть более навороченная - уже 1000. В таком случае зарядить авто получится за заявленные несколько часов.

Читай также: В Украине планируют собирать собственные доступные электрокары

Заряжаться в городе - не всегда удобно. Зарядки есть далеко не на всех АЗС, поэтому находясь в поездке по городу ее придется поискать. По опыту, зарядка есть на 1 из 6 АЗС. К тому же, у операторов разные платежные системы, разные мобильные приложения (для поиска на карте АЗС со свободной зарядкой), что добавляет мороки.

Если заряжать на заправках, а не дома, придется находить в лучшем случае несколько часов в неделю, которые придется проводит на АЗС.

Таким образом, с нашей нынешней инфраструктурой владельцам электрокаров придется смириться с некоторыми неудобствами. Но в связи с ростом спроса на электрокары уже совсем скоро в Украине обещают создать по настоящему широкую сеть зарядных станций, поэтому в будущем ездить на электрокарах по городу будет намного удобнее.

Читай также: Льготы продлили: Какие электрокары будут привозить в Украину в 2019 году

Другой важный момент - электрокары могут стать идеальным вариантом для бизнеса. Если нужен автомобиль, который ездит по определенному маршруту на большие расстояния каждый день - электрокар окупится уже за 3-5 лет. Ведь кроме более дешевого топлива, электроавтомобили еще и дешевле обслуживать.

Ранее сообщалось, что бесплатную растаможку электроавтомобилей продлили до 2022 года - ВР.