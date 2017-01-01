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Потерянный Pontiac легендарного актера нашли на свалке через 40 лет

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По сюжету Pontiac взрывается - именно этим и объясняется плачевное состояние авто.
Потерянный Pontiac легендарного актера нашли на свалке через 40 лет
© Скриншот из фильма
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Потерянный Pontiac легендарного актера нашли на свалке через 40 лет
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В США нашли редчайший Pontiac Firebird Trans Am 1979 года, который водил легендарный голливудский актер Стив МакКуин. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль использовался в съемках последнего фильма МакКуина - “Охотник“. По сюжету Pontiac взрывается - именно этим и объясняется плачевное состояние авто.

После съемок машину хотели утилизировать, но мужчина, который участвовал в съемках, принял решение его сохранить. В его сарае авто и простояло 40 лет. Сейчас обсуждается возможность реставрации машины.

Ранее сообщалось, сколько “евробляхеров“ планируют растаможить свои авто - результаты опроса.

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Теги: авто, интересные авто, Стив Маккуин, автомобили из фильмов
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