В Украине засветился крутой спорткар новой модели за 4 млн гривен

Приобрести себе такое авто можно за 3-4 миллиона гривен, в зависимости от вариации.

В Киеве засняли новейший BMW 850 2019. Роскошный спорткар презентовали совсем недавно и уже сейчас его можно встретить на улицах столицы.

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"Киевский" BMW 850i оборудован мотором на 4,4 литра, мощностью в 530 лошадей. До сто авто разгоняется за 3,9 секунды.

Новое BMW 8 серии официально продается в Украине. Приобрести себе такое авто можно за 3-4 миллиона гривен, в зависимости от вариации.

Ранее сообщалось, что дизайнер показал, как выглядел бы "Горбатый" ЗАЗ, если бы выпускался сейчас.