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Стало известно, как проходит ремонт Шулявского моста

Комментариев: 1
Сроки сдачи проекта переносят из-за задержки старта работ.
Шулявский мост с высоты птичьего полета
Шулявский мост с высоты птичьего полета
kiev.informator.ua

График ремонт многострадального Шулявского путепровода был скорректирован в связи с поздним стартом работ. Об этом сообщает зам главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян, передает 44.ua.

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Подготовительные работы уже начались. В частности - восстановлено асфальтобетонное покрытие части съезда с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Также продолжаются работы с перестройкой инженерных сетей части съезда с улиц Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезда с проспекта Победы на улицу Александра Довженка.

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Также были установлены светофоры и продолжается ликвидация киосков. 

Полностью перекрыть Шулявский мост планируют весной, после чего нынешнюю конструкцию путепровода демонтируют - на это уйдет около 3 месяцев. Сколько займет постройка новой переправы - не сообщается.

Ранее сообщалось, что стала известна дата начала реконструкции Шулявского моста.

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Теги: Шулявский мост, ремонт, Киев, пробки
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Комментариев (1)
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Den6189    22.12.2018, 13:44
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Den6189
Дайте китайцам - сделают за 2 недели. А так пийдеться мучиться пару лет, и в итоге выйдет намного дороже.
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