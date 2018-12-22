Стало известно, как проходит ремонт Шулявского моста

Сроки сдачи проекта переносят из-за задержки старта работ.

График ремонт многострадального Шулявского путепровода был скорректирован в связи с поздним стартом работ. Об этом сообщает зам главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян, передает 44.ua.

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Подготовительные работы уже начались. В частности - восстановлено асфальтобетонное покрытие части съезда с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Также продолжаются работы с перестройкой инженерных сетей части съезда с улиц Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезда с проспекта Победы на улицу Александра Довженка.

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Также были установлены светофоры и продолжается ликвидация киосков.

Полностью перекрыть Шулявский мост планируют весной, после чего нынешнюю конструкцию путепровода демонтируют - на это уйдет около 3 месяцев. Сколько займет постройка новой переправы - не сообщается.

Ранее сообщалось, что стала известна дата начала реконструкции Шулявского моста.