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Скандал в Днепре: Сбитого водителем Porsche парня тайно похоронили как бездомного

Комментариев: 3
Полицию подозревают в попытке скрыть детали смертельного ДТП, чтобы "отмазать" виновника.
Погибшего в ДТП Артема Шевченко похоронили, как бездомного
Погибшего в ДТП Артема Шевченко похоронили, как бездомного
Facebook.com

Жуткая история произошла в Днепре. Подробности передает Апостроф.

20 октября в Днепре Porsche Cayenne сбил насмерть молодого парня. Имя жертвы не сообщалось и в местной полиции происшедшее не комментировали.

О ДТП писали в СМИ, но новость осталась по большому счету незамеченной.

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В то же время в Днепре пропал Артем Шевченко. Мать Артема в течении двух месяцев безуспешно искала своего сына. Написанное на следующий день после пропажи заявление в полицию результата не дало - матери пропавшего продолжали сообщать. что “новой информации нет“.

Только 18 декабря сообщили о сбитом еще 20 октября мужчине, чью личность установить не удалось. Погибшего пять дней продержали в морге, после чего похоронили, как бездомного. Жертвой ДТП был Артем Шевченко.

По мнению родственников и друзей Артема, полиция намеренно скрыла информацию о ДТП, чтобы “замять“ дело. Мать погибшего обзванивала больницы и морги, подробно называя приметы и одежду, в которой был ее сын, на что ей отвечали, что никого похожего по описанию нет.

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“Как вы думаете, почему так случилось?! Нет тела, - нет дела. Это ужасная дикость современной коррупции, когда за деньги можно тянуть время что бы скрыть преступление“, - говорится в сообщении с деталями скандального дела в публикации  жительницы Днепра Marinushka Trip в Facebook.

В данный момент мать Артема наняла адвоката и собирается в суде добиться наказания сотрудникам правоохранительных органов, которые скрыли информацию о ДТП. Друзья и родственники Артема настоятельно просят выйти на связь свидетелей ДТП.

Ранее сообщалось, что суд оригинально “отмазал“ пьяного водителя.

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Теги: ДТП, смертельное ДТП, коррупция, Днепр
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Комментариев (3)
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ZuBBi    22.12.2018, 15:36
Оценка:  +1
ZuBBi
Врадиевка - 2 ???
Gagarinn    22.12.2018, 15:25
Оценка:  +3
Gagarinn
Cуки мусорские!
navigator2    22.12.2018, 15:12
Оценка:  +2
navigator2
посадити усіх
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