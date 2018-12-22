Скандал в Днепре: Сбитого водителем Porsche парня тайно похоронили как бездомного
Жуткая история произошла в Днепре. Подробности передает Апостроф.
20 октября в Днепре Porsche Cayenne сбил насмерть молодого парня. Имя жертвы не сообщалось и в местной полиции происшедшее не комментировали.
О ДТП писали в СМИ, но новость осталась по большому счету незамеченной.
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В то же время в Днепре пропал Артем Шевченко. Мать Артема в течении двух месяцев безуспешно искала своего сына. Написанное на следующий день после пропажи заявление в полицию результата не дало - матери пропавшего продолжали сообщать. что “новой информации нет“.
Только 18 декабря сообщили о сбитом еще 20 октября мужчине, чью личность установить не удалось. Погибшего пять дней продержали в морге, после чего похоронили, как бездомного. Жертвой ДТП был Артем Шевченко.
По мнению родственников и друзей Артема, полиция намеренно скрыла информацию о ДТП, чтобы “замять“ дело. Мать погибшего обзванивала больницы и морги, подробно называя приметы и одежду, в которой был ее сын, на что ей отвечали, что никого похожего по описанию нет.
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“Как вы думаете, почему так случилось?! Нет тела, - нет дела. Это ужасная дикость современной коррупции, когда за деньги можно тянуть время что бы скрыть преступление“, - говорится в сообщении с деталями скандального дела в публикации жительницы Днепра Marinushka Trip в Facebook.
В данный момент мать Артема наняла адвоката и собирается в суде добиться наказания сотрудникам правоохранительных органов, которые скрыли информацию о ДТП. Друзья и родственники Артема настоятельно просят выйти на связь свидетелей ДТП.
Ранее сообщалось, что суд оригинально “отмазал“ пьяного водителя.
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