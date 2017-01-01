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Возвращение легенды: Знаменитые автобусы Икарус сделали электрическими

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Легендарный венгерский производитель автобусов пережил серьезный кризис после распада СССР.
В Венгрии представили новый электроавтобус CityPioneer 2019
В Венгрии представили новый электроавтобус CityPioneer 2019
electrobus.hu

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В Венгрии представили новый электроавтобус CityPioneer 2019. Примечательно, что его выпуском занимается компания-наследник знаменитого Ikarus, вместе с китайской CRRC Urban Traffic. Об этом передает.

Легендарный венгерский производитель автобусов пережил серьезный кризис после распада СССР - с 2003 года не было выпущено ни одной машины. Таким образом кооперация с китайской компанией для выпуска электробусов может стать настоящим прорывом для Ikarus.

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Автобус низкопольный, длинной в 12 метров. За основу был взят китайских бус CRRC Electric. Венгры в свою очередь были ответственны за салон, электрооборудование и омологацию (приведение в соответствие к стандартам). Запас хода электродвигателя - от 200 до 260 километров.

Выпускать бусы будут в венгерском Секешфехерваре. В будущем планируют выпустить версию с гармошкой и микроавтобус.

Венгры были ответственны за салон, электрооборудование и омологацию
Венгры были ответственны за салон, электрооборудование и омологацию
electrobus.hu

Ранее сообщалось, что становится вирусным видео, как блондинка пыталась залить в Tesla бензин.

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Теги: Икарус, автобусы, электроавтомобили
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