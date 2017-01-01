В Украине заработал Электронный кабинет водителя: Что нужно знать

Кроме базовых функций, в сервис представлен и платный расширенный функционал.

Проверить наличие штрафов и оплатить их можно в одном онлайн-сервисе depositphotos.com

В пятницу, 21 декабря, начал свою работу Электронный документ водителя. Об этом сообщается на сайте Электронного сервиса.

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На сайте можно узнать:

Актуальную информацию про свое авто и права

Проверить наличие и оплатить штрафы

Проверить авто по VIN-коду

Записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД

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Также, на сайте есть платные функции. За оплату в пределах 50 гривен можно узнать некоторую информацию об авто, которые вам не принадлежат.

Участие в ДТП

Количество владельцев

дата первой регистрации

Показания одометра

Наличие ограничений

VIN-код

Ранее сообщалось, как накажут недобросовестных маршрутчиков.