В Украине заработал Электронный кабинет водителя: Что нужно знать
Кроме базовых функций, в сервис представлен и платный расширенный функционал.
В пятницу, 21 декабря, начал свою работу Электронный документ водителя. Об этом сообщается на сайте Электронного сервиса.
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На сайте можно узнать:
- Актуальную информацию про свое авто и права
- Проверить наличие и оплатить штрафы
- Проверить авто по VIN-коду
- Записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД
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Также, на сайте есть платные функции. За оплату в пределах 50 гривен можно узнать некоторую информацию об авто, которые вам не принадлежат.
- Участие в ДТП
- Количество владельцев
- дата первой регистрации
- Показания одометра
- Наличие ограничений
- VIN-код
Ранее сообщалось, как накажут недобросовестных маршрутчиков.
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