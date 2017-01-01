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В Украине заработал Электронный кабинет водителя: Что нужно знать

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Кроме базовых функций, в сервис представлен и платный расширенный функционал.
Проверить наличие штрафов и оплатить их можно в одном онлайн-сервисе
Проверить наличие штрафов и оплатить их можно в одном онлайн-сервисе
depositphotos.com

В пятницу, 21 декабря, начал свою работу Электронный документ водителя. Об этом сообщается на сайте Электронного сервиса.

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На сайте можно узнать:

  • Актуальную информацию про свое авто и права
  • Проверить наличие и оплатить штрафы
  • Проверить авто по VIN-коду
  • Записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД

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Также, на сайте есть платные функции. За оплату в пределах 50 гривен можно узнать некоторую информацию об авто, которые вам не принадлежат.

  • Участие в ДТП
  • Количество владельцев
  • дата первой регистрации
  • Показания одометра
  • Наличие ограничений
  • VIN-код

Ранее сообщалось, как накажут недобросовестных маршрутчиков.

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Теги: онлайн-сервис, МВД, проверить штрафы
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