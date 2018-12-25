В Украине из-за снегопадов перекрыли ряд дорог - список

Сложнее всего сейчас обстановка в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

Для очистки дорог задействованы 1900 единиц техники и 3000 работников Facebook.com

В Украине резкое ухудшение погодных условий. По сообщению Укравтодор, для очистки дорог задействованы 1 900 единиц техники и 3000 работников. Сложнее всего сейчас обстановка в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. На некоторых дорогах были вынуждены временно ограничить движение.

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Кировоградская область

С 13:00 часов 25.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта.

С 13:00 часов 25.12.2018 ограничено движение для всех видов транспортных средств на дороге М-13 Кировоград-Платоново и М-04 (участке Знаменка-Александрия).

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Черкасская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих дорогах:

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117;

Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622.

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Полтавская область

С 00: 00 26.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения области.

Днепропетровская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на дорогах:

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 72 + 088-151 + 680;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, км 296 + 735 - 370 + 915;

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313.

В остальных областях страны наблюдается небольшой снег. Водителей просят быть предельно осторожными.

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