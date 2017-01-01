В 14:00 полностью закроют въезд а Полтавскую область
Запрет вступает в силу с 14:00 и будет касаться всех видов транспорта.
В среду, 26 декабря, в связи с заторами будет полностью перекрыт въезд в Полтавскую область. Об этом сообщает Укравтодор.
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Запрет вступает в силу с 14:00 и будет касаться всех видов транспорта.
Сообщается, что заторы ликвидировано на дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опишня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчук.
Сложной ситуация остается на М-03 Киев-Харьков и на H-08 Борисполь-Харьков-Запорожье-Мариуполь.
Водителей просят воздержаться от поездок на длительные расстояния.
Ранее сообщалось, что в Украине перекрыли ряд дорог из-за неблагоприятных погодных условий.
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