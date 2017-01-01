Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В 14:00 полностью закроют въезд а Полтавскую область

Комментариев: 0
Запрет вступает в силу с 14:00 и будет касаться всех видов транспорта.
Дорогу перекроют в связи с заторами
Дорогу перекроют в связи с заторами
Facebook.com

В среду, 26 декабря, в связи с заторами будет полностью перекрыт въезд в Полтавскую область. Об этом сообщает Укравтодор.

Читай также: В Словакии водитель случайно сделал зрелищный каскадерский трюк

Запрет вступает в силу с 14:00 и будет касаться всех видов транспорта. 

Сообщается, что заторы ликвидировано на дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опишня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчук.

Сложной ситуация остается на М-03 Киев-Харьков и на H-08 Борисполь-Харьков-Запорожье-Мариуполь.

Водителей просят воздержаться от поездок на длительные расстояния.

Из-за снегопадов уже перекрыли ряд дорог в некоторых областях Украины
Из-за снегопадов уже перекрыли ряд дорог в некоторых областях Украины
Facebook.com

Ранее сообщалось, что в Украине перекрыли ряд дорог из-за неблагоприятных погодных условий.

Поделись:
Теги: снег, снегопад, дороги, пробки, Полтавская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь