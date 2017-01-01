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С1Л "Циклоп": Энтузиасты отыскали редчайшее советское авто

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Конструкция мотоколяски очень необычная - всего три колеса, мотор и руль от мотоцикла, мягкая складывающаяся крыша, единственная передняя фара.
С1Л "Циклоп": Энтузиасты отыскали редчайшее советское авто
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С1Л "Циклоп": Энтузиасты отыскали редчайшее советское авто
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Энтузиасты мастерской Ретрорембаза 77 нашли редчайшую “инвалидку“ - мотоколяску С1Л. Раритет простоял в гараже целых 64 года. Мотоколяску использовали всего один сезон, поэтому у нее крайне небольшой пробег - 625 километров.

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Состояние выпущенной в 1954 году мотоколяски далеко от идеального. Авто буквально вросло в землю, днище прогнило, как и все брезентовые элементы. В будущем авто планируют восстановить.

Конструкция мотоколяски очень необычная - всего три колеса, мотор и руль от мотоцикла, мягкая складывающаяся крыша, единственная передняя фара (которая, кстати, и объясняет народное название машины - “Циклоп“).

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Двигатель находки, как ни странно, завелся. На С1Л устанавливали мотор Москва-М1А на один цилиндр, объемом в 123 см куб и мощностью в 4 “лошади“. Максимальная скорость - всего 30 км в час.

Ранее сообщалось, что на eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8.

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Теги: интересные авто, брошенка, мотоколяска, С1Л
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