Охотники на автомобили Mazda: В Днепре задержали необычных автоворов

В Днепре задержали злоумышленников, которые занимались кражами только автомобилей марки Mazda.

В Днепре задержали злоумышленников, которые занимались кражами только автомобилей марки Mazda. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Двоих автоворов удалось задержать благодаря совместной спецоперации сотрудников уголовного розыска Днепропетровской и Запорожской областей.

В момент задержания воры перемещались на краденной Mazda-6. Полицейские изъяли программатор ключей, который использовали для угона, прибор для отключения сигнализации, брелки от автомобилей и другие доказательства.

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Также было найдено место хранения краденных автомобилей - там обнаружили еще два Mazda-6. Предположительно, подозреваемые совершили еще около 10 угонов.

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