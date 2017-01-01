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Охотники на автомобили Mazda: В Днепре задержали необычных автоворов

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В Днепре задержали злоумышленников, которые занимались кражами только автомобилей марки Mazda.
Охотники на автомобили Mazda: В Днепре задержали необычных автоворов
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Охотники на автомобили Mazda: В Днепре задержали необычных автоворов
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В Днепре задержали злоумышленников, которые занимались кражами только автомобилей марки Mazda. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Двоих автоворов удалось задержать благодаря совместной спецоперации сотрудников уголовного розыска Днепропетровской и Запорожской областей.

В момент задержания воры перемещались на краденной Mazda-6. Полицейские изъяли программатор ключей, который использовали для угона, прибор для отключения сигнализации, брелки от автомобилей и другие доказательства.

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Также было найдено место хранения краденных автомобилей - там обнаружили еще два Mazda-6. Предположительно, подозреваемые совершили еще около 10 угонов.

Ранее сообщалось, что в Киеве активизировался новый тип уличных вандалов.

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Теги: автоворы, злоумышленники, Днепр, угон авто, Mazda
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