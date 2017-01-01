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В новеньких авто Volkswagen e-Golf нашли нецензурную фразу

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Фразу заметили на окне приветствия VW e-Golf в дилерском центре в Рочестере, штат Нью-Йорк, США.
Если авто "попортили" массово - история может вполне стать скандальной
Если авто "попортили" массово - история может вполне стать скандальной
autocentre.ua

Курьезная история произошла с Volkswagen. На окне приветствия автомобилей марки появилась нецензурная фраза, оскорбляющая США. Об этом сообщает Автоцентр.

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Фразу заметили на окне приветствия VW e-Golf в дилерском центре в Рочестере, штат Нью-Йорк, США. 

Сообщается, что эти автомобили Volkswagen собирают в Европе, откуда переправляются в США по воде. Судя по всему, в пути кто-то в шутку добавил надпись на экран приветствия.

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Пока что это скорее курьезный случай, но если автомобили немецкого бренда “попортили“ массово - история может вполне стать скандальной.

Ранее сообщалось, что становится вирусным видео, как блондинка пыталась залить в Tesla бензин.

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Теги: авто, курьез, прикол, США, Volkswagen
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