В новеньких авто Volkswagen e-Golf нашли нецензурную фразу

Фразу заметили на окне приветствия VW e-Golf в дилерском центре в Рочестере, штат Нью-Йорк, США.

Если авто "попортили" массово - история может вполне стать скандальной autocentre.ua

Курьезная история произошла с Volkswagen. На окне приветствия автомобилей марки появилась нецензурная фраза, оскорбляющая США. Об этом сообщает Автоцентр.

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Фразу заметили на окне приветствия VW e-Golf в дилерском центре в Рочестере, штат Нью-Йорк, США.

Сообщается, что эти автомобили Volkswagen собирают в Европе, откуда переправляются в США по воде. Судя по всему, в пути кто-то в шутку добавил надпись на экран приветствия.

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Пока что это скорее курьезный случай, но если автомобили немецкого бренда “попортили“ массово - история может вполне стать скандальной.

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