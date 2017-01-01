На старенькой ферме обнаружили около 100 уникальных авто - фотографии

Американский фермер Билл Юбэнкс из Северной Каролины в США собрал на своем участке настоящий автомузей.

У многих людей есть хобби. Кто-то собирает коллекцию марок, а кто-то... коллекцию роскошных эксклюзивных ретрокаров.

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Американский фермер Билл Юбэнкс из Северной Каролины в США собрал на своем участке настоящий автомузей. В его экспозиции около 100 машин, стоимостью в миллионы долларов. Об этом сообщает Автоцентр.

Билл Юбэнкс всю жизнь любил восстанавливать машины. Тактика фермера была простая - покупать автомобили в аварийном состоянии, доводить их до ума и сохранять их, пока они не станут раритетом.

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Среди редких авто есть несколько Chevrolet Corvette, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, Lincoln Continental (40-х годов), De Tomaso Pantera и Jaguar XK 120. В обычной жизни, правда, фермер ездит на Toyota Prius.

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