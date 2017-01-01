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Кристиану Роналду продает свое самое первое авто

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Автомобиль Роналду купил в 2004 году, после перехода в Манчестер Юнайтед.
Кристиану Роналду продает свое самое первое авто
© indosport.com
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Кристиану Роналду продает свое самое первое авто
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Один из лучших футболистов современности продает свое первое авто - Audi S3 2000 года. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль Роналду купил в 2004 году, после перехода в Манчестер Юнайтед. Пробег машины - 162 тысячи километров.

Номера авто португальские. В Сети машину уже успели окрестить “мечтой евробляхера“. Но цена на машину, все же не типичная - 20 тысяч евро, что в три раза больше рыночной.

Тем не менее, сомнений в том, что появятся желающие приобрести эту старенькую Audi - нет.

Ранее сообщалось, что при растаможке “евроблях“ заставляют платить 8500 грн “добровольного взноса“.

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Теги: авто, футбол, Роналду, евробляхи, машины звезд, Audi S3
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