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Во Львове отколовшаяся трамвайная рельса "вспорола" дно авто - фото

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В КП Львовэлектротранс сообщили, что автомобилист может обратиться в суд с требованием получения компенсации.
Фрагмент рельсы пробил дно авто насквозь
Фрагмент рельсы пробил дно авто насквозь
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Необычное ДТП произошло во Львове - фрагмент рельсы на ходу проткнул дно автомобиля. Об этом сообщает Автоцентр.

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Сахарова-Витовского. Владелец поврежденного авто вызвал полицию. 

На данном участке трамвайных путей проведут проверку - если будут выявлены нарушения, ответственные за обслуживание полотна понесут наказание. В КП Львовэлектротранс сообщили, что автомобилист может обратиться в суд с требованием получения компенсации.

Любопытно, что правоохранители, прибывшие на место ДТП еще и выписали штраф владельцу авто - за просрочку полиса обязательного страхования.

Автомобиль пробил кусок рельсы длинной около 30 см
Автомобиль пробил кусок рельсы длинной около 30 см
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Ранее сообщалось, что полицейская погоня в США закончилась очень непредсказуемо - видео.

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Теги: трамвай, ДТП, рельса, Львов
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