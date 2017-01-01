Во Львове отколовшаяся трамвайная рельса "вспорола" дно авто - фото
Необычное ДТП произошло во Львове - фрагмент рельсы на ходу проткнул дно автомобиля. Об этом сообщает Автоцентр.
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Инцидент произошел на перекрестке улиц Сахарова-Витовского. Владелец поврежденного авто вызвал полицию.
На данном участке трамвайных путей проведут проверку - если будут выявлены нарушения, ответственные за обслуживание полотна понесут наказание. В КП Львовэлектротранс сообщили, что автомобилист может обратиться в суд с требованием получения компенсации.
Любопытно, что правоохранители, прибывшие на место ДТП еще и выписали штраф владельцу авто - за просрочку полиса обязательного страхования.
Ранее сообщалось, что полицейская погоня в США закончилась очень непредсказуемо - видео.
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