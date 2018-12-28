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Конец эпохи: В украинском такси отказались от Lanos

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"Евробляхи" пока что "в законе" - как и авто китайских брендов.
Последуют ли примеру отказа от Daewoo другие службы такси - пока неизвестно
Последуют ли примеру отказа от Daewoo другие службы такси - пока неизвестно
olx.ua

Одна из крупнейших украинских служб такси Uklon отключит от сервиса авто Daewoo Lanos, Matiz та Nexia. Об этом сообщает директор Uklon Сергей Смусь.

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Сообщается, что всего в Uklon подключено 250 Lanos. "Евробляхи" пока что "в законе", их отключать не собираются - по крайней мере до того момента, пока страна не запретит их эксплуатацию. Также в сервисе останутся китайские авто.

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Вердикт о возможности использования авто других марок в качестве такси Uklon будет решаться в зависимости от технического состояния авто.

Последуют ли примеру отказа от Daewoo другие службы такси - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Сети сообщили, как еще таксисты обманывают пассажиров.

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Теги: такси, такси Lanos, uklon такси
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гость  (аноним)  28.12.2018, 16:27
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Да и й.....у......х с вами.
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