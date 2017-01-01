Нелепое ДТП: Две легковушки одновременно протаранили пожарную машину

Проблема предоставления приоритета скорым, пожарным и полицейским авто характерна не только для Украины.

На перекрестке два легковых автомобиля одновременно протаранили пожарную машину Скриншот Youtube

Курьезное ДТП произошло в Нидерландах. Видео инцидента опубликовали в Youtube.

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Как выяснилось, проблема предоставления приоритета скорым, пожарным и полицейским авто характерна не только для Украины.

В Нидерландах на перекрестке два легковых автомобиля одновременно протаранили пожарную машину.

Что привело к такому исходу - можно только догадываться. Возможно, автомобилисты не заметили приближающихся спасателей из-за множества фур которые перекрывали обзор и по какой-то причине не услышали сигнал.

Ранее сообщалось, что полицейский в США чудом спасся на ж/д переезде.