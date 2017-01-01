Итоги года: ТОП-9 самых популярных автомобилей 2018 года
Подходит к концу 2018 год, а значит, пора подвести итоги продаж на мировом авторынке. Рейтинг самых продаваемых авто уходящего года подготовил АвтоРиа.
9. Toyota Camry (559 100 проданных авто)
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Toyota Camry за год поднял продажи на 4,6% и переместилась с 11 на 9 место. Объясняется этот успех появлением нового 8-го поколения этого авто.
8. Honda CR-V (591 630 проданных авто)
Honda CR-V этот год в позитив записать не сможет - обычный лидер категории SUV опустился на 2 позиции и пропустил вперед двоих конкурентов. Почему продажи упали на 2,6% - сказать сложно.
7. Volkswagen Polo (611 567 проданных авто)
6-е поколение Polo оказалось удачным и подняло позиции авто в мировом рейтинге с 8-го на 7-е место, по сравнению с 2017 годом. Продажи поднялись на значительные 10,3%.
6. Volkswagen Tiguan (660 662 проданных авто)
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Наибольший прирост в продажах за год у Volkswagen Tiguan - на 11,1% проданных авто больше. Это делает его самым востребованным в своей категории. Но даже такой прирост не дал ему подняться в рейтинге - конкуренция здесь очень серьезная. Оценки Volkswagen Tiguan самые восторженные, поэтому место в рейтинге более чем заслуженное.
5. Volkswagen Golf (672 023 проданных авто)
Третий подряд “народный автомобиль“ в рейтинге. Golf на высоком 5-м месте, но радости это продавцам не приносит - авто упало в рейтинге на две позиции за год. Продолжая быть очень популярным в Европе, в остальном мире Golf теряет позиции. Ситуацию может изменить новая версия авто, которую по слухам покажут уже в слудующем году.
4. Toyota RAV4 (694 822 проданных авто)
RAV4 - самый популярный кроссовер 2018 года. Машина существенно поднялась в рейтинге, далеко обойдя своего извечного конкурента Honda CR-V, о котором писали выше. Однозначная победа Toyota. А ведь в следующем году будет показана новая генерация RAV4 - авто предстанет в намного более мужественном образе, что может еще сильнее поднять рейтинг машины.
3. Honda Civic (696 244 проданных авто)
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Авто традиционно пользуется большой популярностью и теперь наконец-то смогло подняться с почетного 4-го места на подиум. Прирост в продажах за год - 1,8%. Тем не менее, Civic есть куда расти - до 2-го места отставание составляет впечатляющие 200 000 проданных авто в год.
2. Ford F-Series (896 776 проданных авто)
Здесь все стабильно - Ford F-Series с 1978 года самый популярный пикап в мире. Особенно в США, где автомобилисты традиционно отличаются особой любовью к пикапам - там новый Ford F-Series сходит с конвейера каждые 30 секунд.
1. Toyota Corolla (995 356 проданных авто)
Toyota Corolla внесена в Кригу Рекордов Гиннесса, как самое продаваемое авто, поэтому тут без интриг. За 2018 год было продано почти миллион автомобилей. Даже несмотря на падение в продажах на 2,6% - результат более чем внушительный.
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