Итоги года: ТОП-9 самых популярных автомобилей 2018 года

Подходит к концу 2018 год, а значит, пора подвести итоги продаж на мировом авторынке.

Подходит к концу 2018 год, а значит, пора подвести итоги продаж на мировом авторынке. Рейтинг самых продаваемых авто уходящего года подготовил АвтоРиа.

9. Toyota Camry (559 100 проданных авто)

9. Toyota Camry (559 100 проданных авто) auto.ria.com

Читай также: Культовый автомузей в США продает коллекцию: Список авто

Toyota Camry за год поднял продажи на 4,6% и переместилась с 11 на 9 место. Объясняется этот успех появлением нового 8-го поколения этого авто.

8. Honda CR-V (591 630 проданных авто)

8. Honda CR-V (591 630 проданных авто) auto.ria.com

Honda CR-V этот год в позитив записать не сможет - обычный лидер категории SUV опустился на 2 позиции и пропустил вперед двоих конкурентов. Почему продажи упали на 2,6% - сказать сложно.

7. Volkswagen Polo (611 567 проданных авто)

7. Volkswagen Polo (611 567 проданных авто) auto.ria.com

6-е поколение Polo оказалось удачным и подняло позиции авто в мировом рейтинге с 8-го на 7-е место, по сравнению с 2017 годом. Продажи поднялись на значительные 10,3%.

6. Volkswagen Tiguan (660 662 проданных авто)

6. Volkswagen Tiguan (660 662 проданных авто) auto.ria.com

Читай также: ТОП-10 лучших советских авто - рейтинг американских журналистов

Наибольший прирост в продажах за год у Volkswagen Tiguan - на 11,1% проданных авто больше. Это делает его самым востребованным в своей категории. Но даже такой прирост не дал ему подняться в рейтинге - конкуренция здесь очень серьезная. Оценки Volkswagen Tiguan самые восторженные, поэтому место в рейтинге более чем заслуженное.

5. Volkswagen Golf (672 023 проданных авто)

5. Volkswagen Golf (672 023 проданных авто) auto.ria.com

Третий подряд “народный автомобиль“ в рейтинге. Golf на высоком 5-м месте, но радости это продавцам не приносит - авто упало в рейтинге на две позиции за год. Продолжая быть очень популярным в Европе, в остальном мире Golf теряет позиции. Ситуацию может изменить новая версия авто, которую по слухам покажут уже в слудующем году.

4. Toyota RAV4 (694 822 проданных авто)

4. Toyota RAV4 (694 822 проданных авто) auto.ria.com

RAV4 - самый популярный кроссовер 2018 года. Машина существенно поднялась в рейтинге, далеко обойдя своего извечного конкурента Honda CR-V, о котором писали выше. Однозначная победа Toyota. А ведь в следующем году будет показана новая генерация RAV4 - авто предстанет в намного более мужественном образе, что может еще сильнее поднять рейтинг машины.

3. Honda Civic (696 244 проданных авто)

3. Honda Civic (696 244 проданных авто) auto.ria.com

Читай также: В Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс интересной историей

Авто традиционно пользуется большой популярностью и теперь наконец-то смогло подняться с почетного 4-го места на подиум. Прирост в продажах за год - 1,8%. Тем не менее, Civic есть куда расти - до 2-го места отставание составляет впечатляющие 200 000 проданных авто в год.

2. Ford F-Series (896 776 проданных авто)

2. Ford F-Series (896 776 проданных авто) auto.ria.com

Здесь все стабильно - Ford F-Series с 1978 года самый популярный пикап в мире. Особенно в США, где автомобилисты традиционно отличаются особой любовью к пикапам - там новый Ford F-Series сходит с конвейера каждые 30 секунд.

1. Toyota Corolla (995 356 проданных авто)

1. Toyota Corolla (995 356 проданных авто) auto.ria.com

Toyota Corolla внесена в Кригу Рекордов Гиннесса, как самое продаваемое авто, поэтому тут без интриг. За 2018 год было продано почти миллион автомобилей. Даже несмотря на падение в продажах на 2,6% - результат более чем внушительный.

Ранее публиковался ТОП-5 самых надежных китайских авто.