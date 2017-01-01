Появилось видео момента столкновения поезда с маршруткой в РФ
Водитель маршрутки не заметил приближающийся поезд, переезжая через железнодорожный переезд.
В Сети появилось видео столкновения маршрутки и поезда. Видео опубликовали в Facebook.
Читай также: Жуткое видео: Полицейский в США чудом спасся на ж/д переезде
Инцидент произошел в России. Водитель маршрутки не заметил приближающийся поезд, переезжая через железнодорожный переезд.
Сообщается, что в салоне находились пассажиры. Локомотив ехал с небольшой скоростью, поэтому удар был недостаточно сильный и поезд быстро остановился.
Известно, что пострадали как минимум 5 человек в салоне маршрутки.
Ранее сообщалось, что разные типы пешеходов показали в смешном видео.
Полная версия правил