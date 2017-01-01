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Появилось видео момента столкновения поезда с маршруткой в РФ

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Водитель маршрутки не заметил приближающийся поезд, переезжая через железнодорожный переезд.
Известно, что пострадали как минимум 5 человек в салоне маршрутки
Известно, что пострадали как минимум 5 человек в салоне маршрутки
Скриншот видео

В Сети появилось видео столкновения маршрутки и поезда. Видео опубликовали в Facebook.

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Инцидент произошел в России. Водитель маршрутки не заметил приближающийся поезд, переезжая через железнодорожный переезд. 

Сообщается, что в салоне находились пассажиры. Локомотив ехал с небольшой скоростью, поэтому удар был недостаточно сильный и поезд быстро остановился.

Известно, что пострадали как минимум 5 человек в салоне маршрутки.

Ранее сообщалось, что разные типы пешеходов показали в смешном видео.

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Теги: Россия, ДТП с поездом, видео
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