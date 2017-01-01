Праздник приближается: ТОП-5 лучших новогодних реклам авто 2018 года
Накануне праздников автопроизводители по всему миру традиционно снимают рождественские версии своих рекламных роликов. Подборку самых интересных из них за 2018 год подготовил Автогик.
1. Audi RS 5 Sportback
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В мотивирующей рекламе спорткара Audi, Санта решает привести себя в форму. Изматывающие тренировки в боксерском зале, бег по заснеженной пустыне с эльфами, смена костюма, модная стрижка - все это отлично дополнили новые “сани“ в роли которых выступил спорткар. Отличная реклама для просмотра после новогодних застолий.
2. BMW Group
В трогательной рекламе BMW показан очень человечный конвейер на автомобильном заводе - роботы устанавливают елку с подарками и угощают сладостями механика. Слоган - “В BMW Group технологии поддерживают людей“.
3. Chevrolet Corvette Z06
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В ролике Chevrolet Corvette Z06 у Санты заглохли волшебные сани и ему приходиться раздавать подарки с помощью подоспевшего на помощь Chevrolet Corvette Z06. Сюжет кажется очень заезженным, но зато как эффектно снят ролик!
4. Ford Mustang
В рекламном ролике “окрутили“ огромную елку гирляндой с помощью дрифтующего вокруг праздничного дерева Ford Mustang. Красиво.
5. Mercedes
А в “Мерседес“ решили запрячь в упряжку автомобили своей марки, вместо оленей.
Ранее сообщалось, что Volkswagen показал очередную смешную рекламу.
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