Праздник приближается: ТОП-5 лучших новогодних реклам авто 2018 года

Накануне праздников автопроизводители по всему миру традиционно снимают рождественские версии своих рекламных роликов.

Санта посидел за рулем многих авто в этом году Скриншот видео

Накануне праздников автопроизводители по всему миру традиционно снимают рождественские версии своих рекламных роликов. Подборку самых интересных из них за 2018 год подготовил Автогик.

1. Audi RS 5 Sportback

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В мотивирующей рекламе спорткара Audi, Санта решает привести себя в форму. Изматывающие тренировки в боксерском зале, бег по заснеженной пустыне с эльфами, смена костюма, модная стрижка - все это отлично дополнили новые “сани“ в роли которых выступил спорткар. Отличная реклама для просмотра после новогодних застолий.

2. BMW Group

В трогательной рекламе BMW показан очень человечный конвейер на автомобильном заводе - роботы устанавливают елку с подарками и угощают сладостями механика. Слоган - “В BMW Group технологии поддерживают людей“.

3. Chevrolet Corvette Z06

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В ролике Chevrolet Corvette Z06 у Санты заглохли волшебные сани и ему приходиться раздавать подарки с помощью подоспевшего на помощь Chevrolet Corvette Z06. Сюжет кажется очень заезженным, но зато как эффектно снят ролик!

4. Ford Mustang

В рекламном ролике “окрутили“ огромную елку гирляндой с помощью дрифтующего вокруг праздничного дерева Ford Mustang. Красиво.

5. Mercedes

А в “Мерседес“ решили запрячь в упряжку автомобили своей марки, вместо оленей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen показал очередную смешную рекламу.