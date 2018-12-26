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Всего таких три: Найден редчайший советский вездеход-фургон

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ЛуАЗ-969Ф полностью восстановили и теперь он выглядит совсем как новый.
Всего таких три: Найден редчайший советский вездеход-фургон
© autocentre.ua
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Всего таких три: Найден редчайший советский вездеход-фургон
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В Сети появились фото редчайшего варианта ЛуАЗ-969. Фотографии опубликовал Автоцентр.

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У авто кузов-фургон и передний привод - таких авто создали всего 3-6 штук. Находка авто стала буквально сенсацией. Фургон-вездеход обнаружили в поселке Саблино Ленинградской области России.

Грузоподъемность фургона - 350-400 кг. Авто оснащали 30-сильным мотором МеМЗ-969. ЛуАЗ-969Ф полностью восстановили и теперь он выглядит совсем как новый.

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Кстати, просто переднеприводных ЛуАЗ-969 тоже немного - собрали 7400 штук. Намного больше было полноприводных вариаций, которые собирали с 1971 года.

Ранее сообщалось, что будет, если заправить автомобиль лаком для волос - видеоксперимент.

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Теги: ЛуАЗ-969, советские авто, интересные авто
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