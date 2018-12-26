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Сборку электрокара Tesla Model 3 показали одним планом за 50 секунд

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Снят демонстрационный ролик на заводе Tesla в Калифорнии.
Весь процесс сборки показан одним планом, без монтажных склеек
Весь процесс сборки показан одним планом, без монтажных склеек
Скриншот Youtube

В автомобильной компании Tesla продемонстрировали процесс сборки автомобиля Tesla Model 3. Видео появилось на youtube-канале компании.

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Весь процесс сборки показан одним планом, без монтажных склеек. Видео ускорено, поэтому весь процесс можно проследить меньше, чем за 50 секунд.

В частности, на кадрах видно, что часть процесса сборки осуществляется с помощью роботов - об этом также сообщается в описании к видео.

Снят демонстрационный ролик на заводе Tesla в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что такси Tesla намотали 700 000 поездок за год.

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Теги: Tesla, электрокар, видео
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