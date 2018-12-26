Автопилот Tesla спас водителя от неизбежной аварии - появилось видео

Споры о том, можно ли доверять управление современным автопилотам не утихают.

Споры о том, можно ли доверять управление современным автопилотам не утихают. Одни воспринимают автопилот, как вспомогательную технику, которая помогает эффективно избегать ДТП. Другие утверждают, что автопилоты не могут самостоятельно реагировать на неожиданную опасность и в связи с этим несут угрозу.

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И у первых появился убедительный аргумент. В США автопилот Tesla очень эффектно спас водителя от неизбежной аварии. Видео инцидента опубликовал Electrek.

На кадрах видно, как перед Tesla очень неожиданно столкнулись два авто. Казалось бы, что Tesla влетит в разбитые автомобили, но электрокар среагировал и молниеносно остановился.

Ранее сообщалось, что Илон Маск узнал в твиттере, как правильно пишется “Киев“ на английском.