Загадочное видео: Водитель Ferrari свернул с обрыва, после разговора с копом

Видео сняла камера видеонаблюдения на причале в штате Флорида, США.

Водитель Ferrari развернул свое авто и буквально свернул с обрыва в воду Скриншот Youtube

Загадочное видео опубликовал американский телеканал WPBF, сообщает Сегодня. Видео сняла камера видеонаблюдения на причале в штате Флорида, США.

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На видео водитель Ferrari беседует о чем-то с полицейским. Судя по всему, претензий к водителю не осталось, поэтому мужчина вскоре сел за руль своей машины.

Но то, что произошло дальше объяснить сложно. Водитель Ferrari развернул свое авто и буквально свернул с обрыва в воду.

Известно, что мужчину спасли находящиеся рядом рыбаки. А вот ремонт авто обойдется в 250 000 долларов. О причинах поступка мужчины не сообщается.

Ранее сообщалось, что разные типы пешеходов показали в смешном видео.