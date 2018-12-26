Загадочное видео: Водитель Ferrari свернул с обрыва, после разговора с копом
Видео сняла камера видеонаблюдения на причале в штате Флорида, США.
Загадочное видео опубликовал американский телеканал WPBF, сообщает Сегодня. Видео сняла камера видеонаблюдения на причале в штате Флорида, США.
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На видео водитель Ferrari беседует о чем-то с полицейским. Судя по всему, претензий к водителю не осталось, поэтому мужчина вскоре сел за руль своей машины.
Но то, что произошло дальше объяснить сложно. Водитель Ferrari развернул свое авто и буквально свернул с обрыва в воду.
Известно, что мужчину спасли находящиеся рядом рыбаки. А вот ремонт авто обойдется в 250 000 долларов. О причинах поступка мужчины не сообщается.
Ранее сообщалось, что разные типы пешеходов показали в смешном видео.
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