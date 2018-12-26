На продажу выставлен редчайший авто-самолет службы доставки пиццы

У авто три колеса и очень необычный внешний вид, напоминающий летательный аппарат.

У авто три колеса и очень необычный внешний вид Facebook.com

В Facebook продают редчайший автомобиль Tritan A2. Таких авто создали всего 10 экземпляров и их все очень быстро скупила известная сеть пиццерий Domino’s - в Tritan A2 планировалось развозить на необычном аппарате пиццу, привлекая внимание прохожих.

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У авто три колеса и очень необычный внешний вид, напоминающий летательный аппарат. Такое авто оказалось слишком непрактичным для доставки пиццы, поэтому в Domino’s от идеи быстро отказалось.

Авто оборудовано роторным мотором на 30 лошадей. До 100 Tritan A2 разгоняется за 17 секунд, максималка - 153 км в час. Хотят за авто 23 тысячи долларов.

Tritan A2 оборудован роторным мотором на 30 лошадей Facebook.com

Хотят за авто 23 тысячи долларов Facebook.com

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