На продажу выставлен редчайший авто-самолет службы доставки пиццы
В Facebook продают редчайший автомобиль Tritan A2. Таких авто создали всего 10 экземпляров и их все очень быстро скупила известная сеть пиццерий Domino’s - в Tritan A2 планировалось развозить на необычном аппарате пиццу, привлекая внимание прохожих.
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У авто три колеса и очень необычный внешний вид, напоминающий летательный аппарат. Такое авто оказалось слишком непрактичным для доставки пиццы, поэтому в Domino’s от идеи быстро отказалось.
Авто оборудовано роторным мотором на 30 лошадей. До 100 Tritan A2 разгоняется за 17 секунд, максималка - 153 км в час. Хотят за авто 23 тысячи долларов.
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