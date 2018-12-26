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На продажу выставлен редчайший авто-самолет службы доставки пиццы

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У авто три колеса и очень необычный внешний вид, напоминающий летательный аппарат.
У авто три колеса и очень необычный внешний вид
У авто три колеса и очень необычный внешний вид
Facebook.com

В Facebook продают редчайший автомобиль Tritan A2. Таких авто создали всего 10 экземпляров и их все очень быстро скупила известная сеть пиццерий Domino’s - в Tritan A2 планировалось развозить на необычном аппарате пиццу, привлекая внимание прохожих.

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У авто три колеса и очень необычный внешний вид, напоминающий летательный аппарат. Такое авто оказалось слишком непрактичным для доставки пиццы, поэтому в Domino’s от идеи быстро отказалось.

Авто оборудовано роторным мотором на 30 лошадей. До 100 Tritan A2 разгоняется за 17 секунд, максималка - 153 км в час. Хотят за авто 23 тысячи долларов.

Tritan A2 оборудован роторным мотором на 30 лошадей
Tritan A2 оборудован роторным мотором на 30 лошадей
Facebook.com

Хотят за авто 23 тысячи долларов
Хотят за авто 23 тысячи долларов
Facebook.com

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla спас водителя от неизбежной аварии - появилось видео.

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Теги: интересные авто, служба доставки, Tritan A2, Domino’s
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