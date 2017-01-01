В Киеве полностью перекроют мост Метро на 5 часов
Водителей просят заранее спланировать маршрут на этот период времени.
В Киеве полностью перекроют движение на мосту Метро через Русановский пролив 5 января. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Запрет будет действовать ночью, с 00:00 до 5:00. Это ограничение связано с проведением ремонтных работ на мосту.
Движение будет закрыто в обоих направлениях. Водителей просят заранее спланировать маршрут на этот период времени.
Ранее сообщалось, как долго нельзя садиться за руль после употребления алкоголя.
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