В Киеве полностью перекроют мост Метро на 5 часов

Водителей просят заранее спланировать маршрут на этот период времени.

Запрет будет действовать ночью, с 00:00 до 5:00 Сеть

В Киеве полностью перекроют движение на мосту Метро через Русановский пролив 5 января. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Запрет будет действовать ночью, с 00:00 до 5:00. Это ограничение связано с проведением ремонтных работ на мосту.

Движение будет закрыто в обоих направлениях. Водителей просят заранее спланировать маршрут на этот период времени.

Ранее сообщалось, как долго нельзя садиться за руль после употребления алкоголя.